Férias no Planetário: Minicurso e oficinas de Astronomia, veja como participar.

Estão abertas as inscrições para o programa de férias do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa). A programação de férias ofertará minicursos e oficinas, as áreas da Astronomia, Química, Física, Biologia e Matemática.

Interessados em participar deverão fazer sua inscrição presencial no horário de 8h às 18h, no setor de agendamento do CCPPA, localizado na Avenida Augusto Montenegro, s/n, km 03, ao lado do Mangueirinho. As inscrições serão encerradas até o limite das vagas disponíveis. A taxa de inscrição é no valor de R$15,00 reais.

O minicurso ofertado é “Métodos de soluções de Equações Diferenciais” e, entre as oficinas propostas, estão: “Ludião, o princípio do submarino”, “Construção de foguetes”, “Aprendendo com insetos de papel”, “Mini Terrário”, “Origami”, “Bolha de Sabão”, “Produção de batons naturais à base de insumos sustentáveis” e “Química na prática: produção de cristais”.

Veja a relação completa das atividades.