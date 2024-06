Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado e passa por cirurgia

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, teve que passar por uma cirurgia imprevista na noite deste domingo (9), após sentir uma “intensa dor abdominal”. O procedimento cirúrgico teve como objetivo retirar a vesícula biliar do sertanejo pela via videolaparoscópica.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla nas redes sociais.

– Após se apresentar em São Paulo, no evento Arraial Estrelado, o cantor iniciou com quadro de intensa dor abdominal e se dirigiu para o hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência – diz a nota.

O comunicado também informa que o procedimento ocorreu “sem intercorrências”.

– Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas. Seu parceiro Zé Neto irá cumprir a agenda normalmente e nenhum show será cancelado – finaliza.

Fonte: Pleno News/Foto: Eduardo Martins / AgNews