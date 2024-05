Tetracampeão da Copa Verde! Paysandu goleia Vila Nova e leva o quarto título!

Implacável e dominante, o Paysandu atropelou o Vila Nova mais uma vez e se sagrou tetracampeão da Copa Verde! Em uma noite histórica no Estádio Olímpico de Goiânia, o Papão confirmou o título conquistado na partida de ida com uma goleada avassaladora por 4 a 0, fechando o placar agregado em 10 a 0. Um massacre histórico! Nicolas, João Vieira, Vinícius Leite e Edinho foram os carrascos do Vila Nova, que não teve forças para reagir e viu o Paysandu levantar a taça com autoridade. Com essa conquista, o Papão se consolida como o maior campeão da Copa Verde, isolando-se na liderança com quatro títulos (2016, 2018, 2022 e 2024).

O Remo, com duas taças, é o segundo colocado.Para o Vila Nova, resta a frustração do vice-campeonato pela terceira vez (2021, 2022 e 2024). O time goiano foi dominado em ambos os jogos da final e não conseguiu superar a força e a organização do Paysandu.

O tetracampeonato da Copa Verde coroa uma temporada espetacular do Paysandu. O Papão já havia conquistado o Campeonato Paraense e agora ergue mais um troféu, confirmando sua hegemonia no futebol regional. A festa da torcida bicolor foi completa e justa, celebrando a conquista de um título histórico e a garra de um time que não se cansa de vencer.

Foto Reprodução Instagram Paysandu.

Por: Marina Moreira