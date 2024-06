Estação, Mangal e Parque do Utinga são opções de passeio e lazer no dia dos namorados

Nesta quarta-feria, 12, é celebrado o dia dos Namorados no Brasil. E na capital paraense, Belém, os espaços administrados pela Organização Social Pará 2000 oferecem opções de passeio e lazer que vão do jantar romântico ao piquenique, ou mesmo de um passeio tranquilo à aventura em trilhas e esportes na natureza. A Estação das Docas, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna estarão abertos ao público com variadas opções para celebração da data.

Para 2024, o dia mais romântico do calendário brasileiro, cai em uma quarta-feira, o que talvez possa restringir a celebração a eventos noturnos, no caso dos pares que tenham uma rotina semanal mais corrida. No entanto, se não houver problema para os apaixonados, a data especial também pode ser comemorada no próximo fim de semana. Sendo assim, os principais complexos turísticos da cidade apresentam opções que possibilitam desde uma noite romântica, até uma manhã ou tarde de caminhada e passeios de bike.

Confira:

ESTAÇÃO DAS DOCAS

Já pensou em levar seu amor para apreciar um almoço regado ao melhor da gastronomia paraense e, sem seguida, assistir o pôr do sol com uma bela vista da Orla da Cidade? Ou mesmo curtir a noite dos namorados em um romântico jantar a dois?

Isso tudo é possível na Estação das Docas, complexo turístico, cultural e gastronômico que possui um mix de restaurantes, cafés, sorveterias e lanchonetes, os quais irão dispor de menus criados especialmente para a data. Para uma comemoração ainda mais memorável, lojas e quiosques oferecem opções de presentes como artesanatos, joias, perfumaria, roupas e acessórios.

A Estação abre gratuitamente ao público todos os dias: de domingo à quinta, das 10h à 00h, e às sextas e aos sábados de 10h à 1h.

MANGAL DAS GARÇAS

Para fugir da agitação, nada melhor do que um caprichado café da manhã nos quiosques localizados no Parque Zoobotânico, seguido de um tranquilo passeio com apreciação dos animais e da flora presentes no local, além de uma belíssima vista da orla da capital do alto do farol de Belém. O passeio à dois também pode contar com uma visita aos ambientes expositivos do Memorial Amazônico da Navegação, que, tanto no pavilhão central quanto em seu entorno traz objetos, fotografias, textos, painéis, instalações e equipamentos que permitem o entendimento da importância histórica da navegação pelos rios.

O Parque dispõe, ainda, de um premiado e moderno restaurante, cujo cardápio é reconhecido por utilizar em seus pratos as iguarias amazônicas com técnica e sofisticação. O local terá, neste dia dos namorados, música ao vivo com Maestro Cizinho cantando Roberto Carlos, a partir das 19h. O restaurante funciona de terça a sábado, das 12h às 15h30 e de 20h à 00h. Aos domingos, o funcionamento é apenas no almoço, de 12h às 16h.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças tem entrada gratuita e funciona de terça a domingo, de 8h às 18h, e fecha às segundas para manutenção semanal.

PARQUE ESTADUAL DO UTINGA

Para casais que curtem um passeio diferente, regado a aventuras e contato com a natureza, a dica é fazer uma visita ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Com diversas espécies da fauna e da flora amazônica, lagos e mirantes que proporcionam uma experiência única de contato e contemplação da natureza, o local também encanta os amantes de esportes e atividades físicas.

No Parque, os casais podem desbravar juntos uma das mais de 11 trilhas existentes, as quais possuem diferentes níveis de dificuldade e percursos, que permitem aos visitantes explorarem as belezas naturais enquanto se exercitam.

O espaço também dispõe de mais de 4 quilômetros de pista pavimentada, com sinalização horizontal e vertical durante todo o trajeto, onde os casais podem fazer um passeio de bike à dois.

Dentro da Unidade de Conservação Ambiental também é possível encontrar opções de lachonetes, cafés e sorveterias. É possível, ainda, realizar piquenique exclusivamente na área do acolhimento, localizada logo na entrada do Parque.

O Parque funciona de quarta a segunda, das 6h às 17h, com entrada gratuita, e fecha às terças para manutenção semanal.

Texto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000