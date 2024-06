Atletas do programa Talentos Esportivos conquistam medalhas e classificação no Meeting Paralímpico Loterias Caixa

No Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado em Belém, atletas do programa Talentos Esportivos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), conquistaram 78 medalhas, sendo 33 de ouro, 23 de prata e 22 de bronze, e a classificação na Seletiva Estadual Meeting Paralímpico Loterias Caixa, para as Paraolimpíadas Escolares.

O evento, disputado na pista olímpica do Ciaba e no parque aquático da Tuna Luso foi coordenado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro [CPB], com a presença de 132 atletas.

As disputas na capital paraense foram válidas pelas Seletivas Estaduais das Paraolimpíadas Escolares, competição organizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo (DDE) do CPB.

A secretária titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Ana Paula, ressalta as conquistas dos atletas do programa Talentos Esportivos. “Foi uma conquista importante que valoriza todo o nosso trabalho do Governo do Estado do Pará, por meio da Seel. Isso nos alegra, e nos orgulha de ver esses jovens do paralímpico conquistando a classificação para o nacional”, avaliou.

O técnico do Talentos Esportivos Valdir Aguiar, destacou a parceria da Seel na seletiva. “A parceria da Seel conosco é muito importante para esse sucesso na Seletiva para a Paralimpíadas Escolares. Tivemos vários atletas classificados na bocha, natação, atletismo, badmínton e tênis mesa. Foi muito importante pelo quantitativo de medalhas que nós ganhamos. Nós classificamos atletas para a competição no mês de novembro em São Paulo. Agradecemos à Seel por esta parceria”, assinalou.

Quadro de Medalhas Por Modalidades

Natação

Ouro: 10

Prata: 08

Bronze: 07

Atletismo

Ouro: 12

Prata: 08

Bronze: 08

Tênis de Mesa

Ouro: 06

Prata: 04

Bronze: 04

Bocha

Ouro: 01

Parabadminton

Ouro: 04

Prata: 03

Bronze: 03

Colaborou Jessé Lima/Seel