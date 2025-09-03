quarta-feira, setembro 3, 2025
Incêndio em residência deixa uma vítima fatal no Parque União, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite desta quarta-feira (3) várias casas no bairro Parque União, localizado no distrito do Tapanã, em Belém.

De acordo com informações preliminares, ao menos uma pessoa morreu em decorrência das chamas. Moradores relatam que o fogo se espalhou rapidamente, atingindo diversas residências próximas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e isolar a área, evitando que o incêndio se alastrasse ainda mais. As causas do sinistro ainda não foram divulgadas.

A Defesa Civil deve realizar uma avaliação para verificar a extensão dos danos materiais e prestar assistência às famílias atingidas.

