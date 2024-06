Estado beneficia mulheres de Icoaraci com ação do programa ‘Por Todas Elas’

A manhã desta quinta-feira, 20, foi repleta de atendimentos e benefícios entregue às mulheres da região do Distrito de Icoaraci, em Belém, durante a ação social do programa do Governo do Estado, “Por Todas Elas”. Desenvolvido por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), o programa garante atendimentos gratuitos na área da saúde, cidadania e lazer.

“Mais que atendimentos de saúde e cidadania, o ‘Por Todas Elas’ também fala sobre o protagonismo das mulheres no empreendedorismo. Precisamos que as nossas mulheres tenham autonomia financeira, por isso queremos fortalecer essa corrente. Que a mulher possa entender que ela é capaz”, explicou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

Saúde – Na área da saúde, o ‘Por Todas Elas’ ofertou uma série de serviços, como: atendimento clínico geral, odontológico, ginecológico, pediátrico, oftalmológico, enfermagem, vacinação, testes rápidos e escolha da armação para produção de óculos de grau.

Além de consultar com o médico clínico geral, a moradora Odileia Santos, de 61 anos, garantiu o encaminhamento para exames de mamografia e PCCU. “Esses serviços ajudam muito, porque muitas vezes não temos condições de pagar e muitas pessoas não têm acesso a esses serviços. É uma benção essa ação chegar aqui, meu atendimento foi ótimo”, disse.

Já a autônoma Antonia Nascimento, de 47 anos, aproveitou a oportunidade para consultar com o médico oftalmologista. Ela também levou a filha e fez a escolha da armação para a produção dos novos óculos de grau. “Nunca usei óculos, mas agora vou precisar. Fiz o exame e já escolhi a armação, agora é só esperar. Eu acho a iniciativa importante, pois ajuda quem não tem condições de comprar um produto desses que pode chegar a quase mil reais”, contou.

Cidadania – O programa também garantiu emissão de documentos, design de sobrancelhas, corte de cabelo, orientações jurídicas, palestras e ações educativas. Ao todo, mais de 30 serviços gratuitos são oferecidos à população, além de palestras e rodas de conversa.

Para a secretária de articulação da cidadania, Elieth de Fátima Braga, o programa Por Todas Elas “é um trabalho integrado de diversas secretarias que atende especificamente o público feminino, trabalhando o empoderamento, a força da mulher e essa nova perspectiva dentro do contexto político”.

Benefícios – Ainda na localidade, o ‘Por Todas Elas’ fez a entrega de benefícios, como: kit enxoval (composto por banheira, caixa organizadora, fraldas de tecido, toalha, touca, luvas, roupas e carrinho de bebê), máquinas de costura, redes e cestas de alimentos.

Grávida de 5 meses, a moradora Dilaine Pereira, de 22 anos, foi uma das beneficiadas com a entrega do kit enxoval. Para ela, o benefício vai ajudar na saúde e bem-estar da filha. “Esse kit vai ajudar a minha família, principalmente a minha filha que vai nascer, aqui tem banheira, carrinho e fraldas. No momento estamos com poucas condições financeiras, muito obrigado ao Governo do Estado por esse benefício”, disse.

Por Todas Elas – A ação já passou pelos municípios de Belém, Breves, Capanema, Castanhal, Paragominas, Cametá, Tucuruí e São Caetano de Odivelas, somando mais de 34 mil famílias atendidas.

