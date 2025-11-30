Estado entrega novo Terminal Hidroviário de Oeiras do Pará, reforça integração regional e transforma logística na região de Integração do Marajó

A entrega do novo Terminal Hidroviário de de Cargas e Passageiros de Oeiras do Pará (THOP) marca o fortalecimento da infraestrutura portuária regional. A obra, executada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), vai ampliar a mobilidade das pessoas e estimular o comércio local.

A vice-governadora Hana Ghassan, acompanhada da população do município e outras autoridades, conheceu os espaços do Terminal. Ela destacou que o equipamento deve incentivar a mobilidade fluvial mais eficiente no estado.

“Esse terminal traz benefício para a população que todos os dias embarca e desembarca. Fortalecendo a economia e o turismo dessa região. Nós temos um objetivo que é melhorar a vida da nossa população. Podem contar com essa vice-governadora para que a gente possa trazer cada vez mais benefícios para Oeiras do Pará”, afirmou.

Hana destacou ainda os investimentos que o governo do Estado está fazendo no município. “Estamos reconstruindo o hospital e vamos concluir a creche da Creche Por Todo o Pará”, concluiu.

Com investimento de R$ 3.7 milhões, o porto terá áreas de embarque, desembarque, guichês para venda de passagens, Polícia Militar, juizado, guarda-volume, banheiros, lojas, restaurantes, decks e espaços para eventos culturais.

Para uma cidade que o principal modal de transporte é pelos rios, o novo terminal vai modernizar e dar mais segurança para o embarque e desembarque dos passageiros e de produtos agrícolas. Garante também melhores condições de acessibilidade nas operações.

Jurema de Matos, diretora de departamento, conta que o novo espaço público vai contribuir para o deslocamento das pessoas. Ela lembra ainda de como era feito esse serviço. “O terminal já é uma benção, porque nunca na história de Oeiras do Pará poderíamos sonhar que iríamos ter um terminal desse. Tínhamos só o trapiche municipal – que é antigo, mas hoje, com o terminal, vamos ter um lugar para ficar esperando as lanchas levarem para o lugar que a gente mora”, disse.

Com um equipamento público mais moderno e seguro, pequenos produtores rurais ganham um novo espaço para fazer o escoamento e a comercialização dos seus produtos, gerando renda e fortalecendo o comércio local.

Com sorriso no rosto, a moradora Jéssica fala com orgulho do “presente” que a população recebeu. “Estamos muito felizes por receber essa obra de qualidade. A população está feliz em ver a nossa cidade recebendo serviços e obras de qualidade, por isso estamos muito felizes hoje”, falou com emoção.

A estrutura do terminal é em alvenaria e em aço, flutuante e rampa metálicas, possui telhado termoacústico, um sistema de combate a incêndio moderno, sistemas de elétrico e de águas pluviais e uma estação compacta de tratamento de esgoto biológico e urbanização.

Este é o 31ª terminal entregue pelo governo do Estado. O investimento nas intervenções estruturais asseguram equipamentos modernos para o ir e vir das pessoas, o transporte de cargas e para o escoamento de produção, o que contribui para o turismo, comércio e serviços.

No Marajó, 11 municípios já foram contemplados nos terminais novos: Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Melgaço, Portel, Muaná, Afuá, Bagre, Anajás e Soure.

