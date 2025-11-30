Novo Mercado de São Brás recebeu 350 mil pessoas desde a inauguração, diz a prefeitura de Belém

Inaugurado há menos de dois meses, o novo Mercado de São Brás se consolida como espaço gastronômico, cultural e turístico de Belém, recebendo diariamente um número expressivo de visitantes. Desde 9 de outubro, quando foi entregue completamente revitalizado pela Prefeitura de Belém à população, mais de 350 mil pessoas passaram pelo local.

“Aqui podemos encontrar o melhor de Belém: arquitetura, gastronomia, artesanato, arte, música regional e muita economia criativa, que aquecem o desenvolvimento econômico e o turismo da nossa cidade”, destaca André Cunha, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

Léia Santos conheceu o novo Mercado de São Brás com o filho, Felipe Santos, de 16 anos. Os turistas de Santo Antônio de Odivelas ficaram surpresos com a transformação do espaço em centro gastronômico.

“Eu vinha a Belém, passava em frente a esse mercado, mas nunca me dava vontade de entrar. Agora, com ele totalmente reformado e cheio de restaurantes para saborear a nossa gastronomia, já vai ser um ponto de parada oficial quando viermos para a capital”, afirma a professora.

Público recorde na COP 30

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em Belém de 10 a 21 de novembro, o Mercado de São Brás foi palco de diversas atrações, como shows regionais, apresentações culturais, exposições de fotografias e até espaço de receptividade de autoridades que estiveram na Conferência das Partes, como a rainha e a princesa da Dinamarca, por exemplo, que receberam convidados no local. Somente nesse período, 170 mil pessoas passaram pelo novo Mercado de São Brás.

“Foi uma experiência única, conhecemos pessoas de todo o mundo e elas puderam também conhecer nossa cultura. Os turistas se encantaram principalmente com o nosso gim de jambu, um produto típico regional, assim como tantos outros comercializados aqui no nosso mercado”, afirma a Bruna Brito, barback de um estabelecimento de drinks e bebida.

O novo Mercado de São Brás possui 83 estabelecimentos, entre restaurantes, lojas, quiosques e tascas (boxes). De acordo com a administração do espaço, que é supervisionado pela Sedcon, nos dias úteis o local recebe por dia cerca de 5 mil pessoas e, aos fins de semana, esse número chega a dobrar. O novo Mercado de São Brás está, inclusive, entre os cinco mercadões mais indicados pela CNN Brasil como roteiro turístico.

Para a Simone Maciel Viana, permissionária de uma tasca que comercializa comidas típicas, o segredo da grande movimentação do mercado está na variedade de serviços e atrações ofertadas no local. “As iguarias típicas da nossa terra aliadas com as atrações culturais, como shows regionais, Djs e grupos folclóricos são os grandes atrativos que lotam diariamente o espaço. Esse mercado tem vida!”, diz a vendedora de 52 anos.

Horário de funcionamento

A área gastronômica do mercado de São Brás funciona às segundas-feiras de 15h às 22h; às terças, quartas e quintas-feiras de 10h a 0h; e às sextas-feiras e aos sábados, de 10h a 1h.

