Paysandu oferece entrada franca para torcedoras no sábado (8)

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Paysandu oferece entrada gratuita para as torcedoras no jogo contra o Capitão Poço, no Mangueirão.

No próximo sábado (8), Dia Internacional da Mulher, o Paysandu enfrenta o Capitão Poço pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Para celebrar a data, o clube liberou a entrada gratuita para as torcedoras no Estádio Mangueirão. O anúncio foi feito pelo presidente Roger Aguilera, em vídeo nas redes sociais, na noite de terça-feira (4).

“Chegamos em março, um mês muito importante, um mês de muitas decisões para o Paysandu. Mas também porque é uma época especial, porque é o Mês da Mulher. E eu quero fazer um convite a todas as nossas torcedoras. Sábado nós temos um jogo muito importante valendo vaga na semifinal do Parazão, contra o Capitão Poço, às 18 horas, no Mangueirão. E como no sábado será celebrado o Dia Internacional da Mulher, eu estou te convidando para fazer parte desse momento especial com a gente. É isso mesmo!”, disse Aguilera.

Ou seja, entrada gratuita para as bicolores. “Como é um convite, o nome já diz tudo, você, torcedora bicolor, obviamente não pagará nada. Basta você ir a qualquer loja Lobo e retirar o seu ingresso de graça. Sábado a gente se encontra no Mangueirão”, comunicou o dirigente do Paysandu.

Cada torcedora terá direito a um ingresso de arquibancada, emitido individualmente por CPF e intransferível. Os ingressos para os demais torcedores já estão à venda nas Lojas Lobo e online. Até quinta-feira (6), os valores são R$ 40 para arquibancada e R$ 100 para cadeira. A partir de sexta 1 (7), os preços sobem para R$ 50 e R$ 160, respectivamente.

Foto: Alex Daniel