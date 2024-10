Evento com o tema “Amazônia em transformação – A importância da cooperação para proteger o futuro da região” ocorre em novembro em Belém

Nos dias 25, 26 e 27 de novembro, o Instituto Pan-Amazônico de Simulações realizará uma edição de suas célebres simulações de modelo ONU, desta vez com foco na OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), sob o tema: “Amazônia em Transformação – A Importância da Cooperação para Proteger o Futuro da Região”. O evento, a ser realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil do Pará (OAB PA), em parceria com a Comissão OAB na COP 30, busca reunir jovens estudantes para debater e propor soluções para um dos desafios mais urgentes do nosso tempo: a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Com 44 vagas, sendo 14 delas destinadas a estudantes de escolas públicas sem custos, a simulação oferece uma experiência educacional completa. Além de permitir que os participantes se envolvam em debates diplomáticos, o evento estimula o desenvolvimento de habilidades como oratória, pensamento crítico e comunicação eficaz, competências que são essenciais para o protagonismo jovem nas políticas públicas e na sociedade.

O Instituto Pan-Amazônico de Simulações: Democracia e Diplomacia em Ação

Fundado por jovens da região amazônica, o Instituto Pan-Amazônico de Simulações surgiu da necessidade de maior envolvimento político da juventude e da baixa representatividade nas esferas de decisão. A PanamMUN, como é conhecida, tem como objetivo principal democratizar o acesso a simulações de organismos internacionais, como as da ONU, capacitando os jovens a exercerem cidadania ativa e influenciar de forma positiva o futuro da região Pan-Amazônica.

O evento de novembro visa, mais uma vez, reunir talentos emergentes de diversas partes da Amazônia, oferecendo-lhes um espaço para discutir questões globais sob uma ótica regional. Geovana Sampaio, co-fundadora da PanamMUN e vencedora do prêmio “Mude o Mundo Como uma Menina”, é um exemplo de liderança jovem que tem sido fundamental para a continuidade e o sucesso desse projeto.

Essa é uma porta de entrada para que outros jovens amazônidas possam expandir a representatividade paraense ao redor do Brasil e do mundo. A equipe de voluntários da instituição é a prova da importância do engajamento em atividades extracurriculares. “Temos vários jovens dedicados trabalhando nos bastidores, como o estudante de Licenciatura em História, Alexandre de Souza, que atua no setor de comunicação, temos também a colaboração do estudante de R.I. Marcelo Freitas premiado internacionalmente no The Masters: Insight the Management, a partir da sua atuação num programa britânico, além disso contamos com o auxílio de Thais Borges, a qual participou da Simulação da União Europeia no Brasil (SUEB) com todas as despesas pagas em Brasília. Essas oportunidades foram fundamentais para o desenvolvimento tanto acadêmico, quanto profissional da equipe. Logo, o objetivo de todos é colaborar para que estudantes do ensino médio e universitários tenham o direito a mesma possibilidade de transformação”, explica Geovana.

Jovens Impactados em 2023

Duas figuras destacadas entre os jovens que já participaram de uma simulação anterior, a qual foi organizada pelos mesmos integrantes da PanamMUN, são Davi Gaspar e Felipe Vasconcelos, ambos premiados internacionalmente. Davi, que recebeu uma menção honrosa na última simulação em Belém, não só conquistou o prêmio de Melhor Delegado na prestigiada Yale MUN LATAM 2024, mas também arrecada fundos para participar da simulação de Harvard (Hacia Democracy), que acontecerá no Rio de Janeiro, visando acumular mais prêmios para o Pará. Felipe, também ex-participante da simulação, foi premiado na Harvard MUN e Yale MUN, nos Estados Unidos, respectivamente com “Outstanding Delegate” juntamente de uma Menção Honrosa, mostrando o potencial transformador que eventos como esses podem ter na formação de líderes globais.

Esses jovens tiveram a oportunidade de participar de eventos internacionais, onde debateram questões de segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável ao lado de delegados de todo o mundo. O sucesso deles é uma prova da qualidade e do impacto das simulações organizadas pelo nosso time.

Inscrições Abertas Até 26 de Outubro

As inscrições para o evento estão abertas até 26 de outubro, e os selecionados serão anunciados no dia 27 do mesmo mês. Com uma taxa de inscrição de R$ 50,00 para estudantes de escolas particulares e isenção total para alunos de escolas públicas, sendo o mesmo válido para as universidades, o Instituto Pan-Amazônico de Simulações reafirma seu compromisso com a inclusão e o acesso democrático à educação política.

Essa simulação não é apenas uma oportunidade de aprendizado, mas também um espaço para a formação de futuros líderes amazônidas que, munidos de conhecimento e empatia, poderão lutar por um futuro mais sustentável e equitativo para a região.

Para mais participar e obter mais informações, os interessados podem acessar o formulário de inscrição do Instituto Pan-Amazônico de Simulações (https://sandwiche.me/institutopanammun) ou entrar em contato diretamente com a equipe organizadora através do Instagram @institutopanammun.