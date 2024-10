Boulos quer buscar eleitores de Marçal insatisfeitos com Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou na manhã desta terça-feira (8), em entrevista à Jovem Pan News, que vai buscar eleitores do empresário Pablo Marçal (PRTB) que estão insatisfeitos com a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

– Independentemente de considerações ideológicas, as pessoas me conhecem. Sabem que tenho lado, que não me movo porque alguém mandou ou porque recebi alianças – disse o psolista.

– Para se incomodar com 80 mil pessoas em situação de rua na cidade mais rica da América Latina não é preciso ser de esquerda ou de direita, basta ser humano – continuou.

– É assim que nós vamos dialogar não só com os eleitores do Marçal, mas com 70% dos paulistanos que votaram pela mudança.

Questionado sobre ter perdido para o atual prefeito na Zona Sul da cidade, local em que historicamente a esquerda vai bem e reduto eleitoral da candidata a vice na chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), Boulos alegou que sua votação foi “estrondosa” na região.

– Eu ganhei no Campo Limpo, ganhei no Capão Redondo, ganhei no Piraporinha, ganhei no Valo Velho, ganhei no Jardim Ângela e ganhei no Jardim São Luís – afirmou.

– O Ricardo Nunes só ganhou em Grajaú e Parelheiros por uma diferença muito pequena – minimizou.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Jovem Pan News