Evento inédito sobre memória do cinema traz a Belém especialistas premiados internacionalmente

Começa nesta segunda-feira, 23, o I Ciclo de Formação em Preservação Audiovisual, encontro inédito em Belém. A programação, que segue até dia 27, promove masterclass, cursos e palestras com especialistas que são referência nacional e internacional sobre o tema, responsáveis pela recuperação e restauro de filmes centrais da sétima arte brasileira. Haverá ainda exibição de filmes raros produzidos na Amazônia e uma série de mesas de debates sobre acervos audiovisuais, pesquisa e história do cinema.

O Ciclo tem como homenageado o escritor e cineasta Vicente Cecim, que realizou uma série de filmes nos anos 1970 em super 8mm, chamado de Kinemandara. São cinco títulos que serão exibidos e comentados por Bruno Cecim, Alexandra Castro, Mateus Moura e Marco Antonio Moreira.

A mostra exibe pela primeira vez a versão restaurada de “Vila da Barca” (1964), curta metragem sobre a favela construída sobre palafitas em Belém. Primeiro filme de Renato Tapajó, a obra premiada como melhor documentário no Festival Internacional do Filme de Curta Metragem de Leipzig, Alemanha Oriental (1968).

Para Ramiro Quaresma, a preservação da história na sociedade contemporânea é uma das discussões da atualidade: um povo sem memória fica cada vez mais vulnerável em sua identidade e confuso sobre seu passado e seu futuro. Neste contexto, o cinema se apresenta como um importante campo – a preservação do audiovisual brasileiro é relevante para conhecermos o seu desenvolvimento enquanto arte e também a sua relação com os contextos históricos.

“O evento marca o Pará dentro dessa luta pela preservação audiovisual, que é bem específica, é tão importante e ao mesmo tempo, é tão negligenciada. Então vamos trazer a formação gratuita, ministrada por grandes especialistas, e também vamos abrir o debate junto ao público. É hora de discutir os formatos de preservação, como é que a sociedade pode acompanhar, como o poder público pode atuar. A preservação é o futuro da nossa memória”, defende Quaresma, responsável pelo catálogo “O cinema e o audiovisual do Pará”, que mapeou 100 anos de cinema produzido no estado.

O Ciclo é uma realização da Cinemateca Paraense, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Fundação Cultural do Pará, Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério da Cultura e Governo Federal.

MASTERCLASS E CURSOS

A masterclass será ministrada pela restauradora e pesquisadora Débora Butruce, referência internacional no tema. Um de seus trabalhos, o filme “A Rainha Diaba” (1974), foi eleito uma das dez melhores digitalizações de 2023 pela revista norte-americana Film Comment. Entre seus trabalhos recentes está o clássico “A Hora da Estrela” (1985), relançado em circuito comercial em versão restaurada digitalmente em maio deste ano.

Com mais de 20 anos na área de preservação audiovisual, Débora Butruce é fundadora e atual vice-presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual.

Já os cursos do Ciclo serão ministrados por Marco Dreer, especialista em preservação sonora e audiovisual; Vanessa Rodrigues, integrante do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UFF e Doutora em Cinema; Glênis Cardoso e William Plotnick, sócios fundadores do Cinelimite e da Iniciativa de Digitalização de Filmes Brasileiros, projeto inovador de recuperação e digitalização de acervos audiovisuais. As mesas trarão nomes como Ismaelino Pinto, Nando Lima, Mateus Moura, Alexandra Castro, San Marcelo e Felipe Cortez.

SERVIÇO

I Ciclo de Formação em Preservação Audiovisual, de 23 a 27 de setembro, no Museu da Imagem e do Som do Pará – Av. Nazaré, 138 – Palacete Faciola. Entrada franca.

Imagem: Divulgação