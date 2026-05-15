Vale e Comitê Olímpico do Brasil anunciam parceria que une transformação social, alta performance e emoção pelo esporte

Maior apoiadora do esporte via leis de incentivo, empresa amplia sua atuação com patrocínio de três anos ao COB

A Vale e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciam hoje (15/5), no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro, uma parceria estratégica para impulsionar o esporte brasileiro com foco em transformação social, alta performance e emoção. O patrocínio ao COB se estende até os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 e amplia a atuação esportiva da Vale, que há cinco anos vem sendo reconhecida como a empresa que mais investe em esporte via leis de incentivo. A assinatura ocorreu durante a entrega dos kits da Corrida Time Brasil, que será realizada no domingo, 17.

“Estamos ampliando nosso compromisso com o esporte brasileiro ao lado do COB, reforçando uma parceria estratégica que fortalece o desenvolvimento dos atletas e amplia o acesso dos brasileiros à emoção do esporte”, afirma Gustavo Pimenta, presidente da Vale. “Apoiar entidades e projetos esportivos tem tudo a ver com o nosso propósito, que é melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos.”

“Sempre digo que o COB precisa estar ligado a grandes parceiros e ter uma gigante como a Vale entre os nossos patrocinadores é motivo de muito orgulho. Assim como o esporte olímpico, a Vale está presente em diferentes regiões do Brasil, impactando comunidades, conectando pessoas e ajudando a construir oportunidades. E é justamente nessa convergência de propósitos que encontramos um enorme potencial de transformação”, diz Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil.

Para La Porta, esta nova etapa da parceria é uma evolução natural: “Iniciamos esse relacionamento nos Jogos da Juventude, no ano passado. A ampliação desse vínculo será fundamental para o desenvolvimento pleno do esporte olímpico brasileiro”.

O patrocínio da Vale ao COB abrange toda a jornada esportiva, garantindo recursos para atletas e competições desde a base até o alto rendimento, refletindo a visão de construção de uma Nação Esportiva. Nessa trajetória, o objetivo é iniciar os jovens no campo esportivo até chegar à alta performance olímpica, com apoio a iniciativas como o programa de educação olímpica do COB, o Transforma.

A Vale também contribuirá para a interiorização de iniciativas esportivas pelo país por conta de sua capilaridade nacional. A empresa opera em cinco estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará e Maranhão), em três regiões do país, incluindo tanto capitais quanto municípios distantes dos grandes centros, que tradicionalmente enfrentam mais dificuldade para atrair recursos, contribuindo para a democratização do acesso ao esporte.

Histórico de apoio ao esporte

A Vale acredita no esporte como uma ferramenta de transformação social e, por isso, investe há mais de 15 anos em iniciativas esportivas. A empresa destinou cerca de R$ 560 milhões via Lei Federal de Incentivo ao Esporte nos últimos cinco anos para iniciativas realizadas em seus territórios de atuação. Neste período, foram desenvolvidos 571 projetos, que se desdobraram em 1908 iniciativas. Em 2025, o valor foi de R$ 191,5 milhões, contemplando 175 projetos, que se desdobram em 469 iniciativas. Para a Vale, o esporte tem sido historicamente um vetor estratégico de relacionamento com a sociedade, promoção do desenvolvimento social, fortalecimento de marca e engajamento com públicos-chave.

Entre as iniciativas apoiadas pela Vale estão o Instituto Tiago Camilo, o Instituto Anderson Varejão e a Escola Zico 10. Os investimentos da empresa buscam incentivar também iniciativas esportivas de grande relevância local, como o Força Feminina (ES), Futebol de Rua pela Educação (PA e MG), Projeto Saúde Não Tem Idade (PA), Pernas pra que te Quero (MA), além de corridas de rua nos seus territórios de atuação.

A Vale mantém cinco Estações Conhecimento (ECs), equipamentos que integram esporte e educação, cultura e cidadania, localizados em Arari (MA), Brumadinho (MG), Marabá e Tucumã (PA), e Serra (ES). Contempladas pela Lei de Incentivo ao Esporte, as ECs ampliam o acesso de crianças e jovens à prática esportiva, incentivando a formação desde a base e contribuindo para a criação de um ambiente propício à descoberta e ao desenvolvimento de novos talentos. Em 2025, as Estações atenderam mais de 9,5 mil pessoas, incluindo 6,5 mil crianças e adolescentes.

Sobre a Vale

A Vale é uma mineradora global que existe para “melhorar a vida e transformar o futuro juntos”, conforme seu propósito. Com sede no Brasil e atuação ao redor do mundo, é uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, cobre e níquel. Suas operações compreendem extensos sistemas logísticos integrados às suas minas, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos. A ambição da Vale é liderar a geração de valor na mineração de forma ética e sustentável. A companhia também busca ser líder na descarbonização da siderurgia, com custos competitivos no minério de ferro, foco no cliente e portfólio adaptável, além de acelerar o crescimento no cobre e aumentar a eficiência operacional no níquel.

Sobre o COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é uma organização não governamental, filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que trabalha na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional. A missão do COB é desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil, trabalhando na melhoria de resultados esportivos do Time Brasil, elevando a maturidade de gestão do COB e Confederações filiadas e fortalecendo a imagem do esporte olímpico brasileiro. É dever do COB ainda proteger e promover os valores olímpicos em território nacional.

Ao longo de seus 111 anos de existência (fundado em 8 de junho de 1914), o COB já levou o Brasil à conquista de 171 medalhas em Jogos Olímpicos (41 de ouro, 49 de prata, 81 de bronze) e 38 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 12 de bronze).