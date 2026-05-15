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Michelle Bolsonaro nega divórcio: “Mais juntos do que nunca”

Ex-primeira dama respondeu a especulação de analista político

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou rumores de uma suposta separação de Jair Bolsonaro (PL). Ela usou as redes sociais para responder a uma publicação que afirmava que ela estaria mantendo o relacionamento apenas por estratégia eleitoral.

De acordo com a imagem publicada por Michelle, o analista político Eduardo Bizzotto afirma que houve uma intensa briga entre o casal nas últimas semanas, na casa onde Jair cumpre prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

— Dizem que há cerca de uma semana ou duas (…) o pau cantou na “mansão Bolsonaro” em Brasília, a ponto de os vizinhos pensarem em chamar a polícia — disse Bizzotto.

O analista continua e afirma que o divórcio estaria encaminhado e só não aconteceu ainda por estratégia política de Michelle, visando usar o nome Bolsonaro na disputa pelo Senado no Distrito Federal.

— Ela está prontinha para pedir o divórcio e só não pediu ainda por conta das eleições. É só isso que interessa para ela. No pior cenário, se nenhum dos golpes der certo, ela vai ser senadora por Brasília [Distrito Federal] como Michelle “Bolsonaro”. Ela não vai disputar com o sobrenome dela. Não vai dizer que está fora da família, não vai dizer que abandonou o marido — declarou.

Michelle compartilhou um print da publicação com uma legenda rebatendo o conteúdo dito por Bizzotto. Ela argumentou que não há nenhuma instabilidade na relação com o ex-presidente e sugeriu que tais boatos são fruto de inveja.

— Esse é o desejo dessa parcela da “banda podre” desde os tempos da Presidência da República. Sinto decepcioná-los, mas meu galego e eu estamos mais juntos do que nunca! Cuidado, hein? A inveja mata — publicou a ex-primeira-dama, incluindo um emoji de coração, reforçando o sentimento pelo esposo.

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deu indícios em fevereiro deste ano de que Michelle disputará uma cadeira no Senado Federal pelo Distrito Federal. Ele afirmou ainda que todos os irmãos disputarão cargos públicos nas eleições deste ano, exceto Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

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