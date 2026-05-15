Da oficina para os palcos: Novo elenco do Grupo Cena Aberta estreia espetáculo profissional em Belém

Montagem de comédia ocupa o Curro Velho neste sábado e domingo, marcando o divisor de águas na carreira dos atores.

O final de semana em Belém será marcado por muito humor e uma emocionante celebração à cultura paraense. O Grupo Cena Aberta apresenta, neste sábado (16) e domingo (17), um espetáculo de comédia imperdível no Núcleo de Oficinas Curro Velho. Mais do que arrancar risadas do público, a montagem carrega um significado especial: é uma grande homenagem à icônica atriz, professora e ativista paraense Zélia Amador de Deus.

As apresentações ocorrem com preços populares, tornando o programa acessível para toda a família curtir o talento local.

O divisor de águas: Da oficina para o mercado profissional

Para os integrantes do Grupo Cena Aberta, as cortinas se abrem para um momento decisivo. O espetáculo marca oficialmente a transição dos atores e atrizes do ambiente de oficinas de formação para os primeiros passos firmes na carreira profissional. É o resultado de meses de dedicação, ensaios e refinamento técnico que agora ganham a aprovação do público soberano.

E nada melhor do que estrear essa nova fase profissionalizando o elenco sob a inspiração de Zélia Amador, uma das maiores referências das artes cênicas e da resistência cultural no Norte do país.

Riso garantido e fomento à cultura

A escolha do gênero da comédia promete envolver a plateia em uma atmosfera leve e descontraída, perfeita para o Curro Velho, espaço tradicionalmente conhecido por pulsar arte comunitária e formação cultural na capital.

Unindo o frescor do novo elenco com a bagagem histórica da homenageada, o Grupo Cena Aberta promete entregar duas noites de teatro vibrante, celebrando o passado, firmando o presente e pavimentando o futuro dos novos profissionais do palco paraense.

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