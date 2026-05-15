FCP abre inscrições para oficina de escrita criativa na Casa da Linguagem, em Belém

Os interessados em desenvolver técnicas literárias devem garantir a vaga presencialmente na sede do espaço, localizada na Avenida Nazaré.

Para quem deseja explorar o universo das palavras e destravar o potencial literário, a Fundação Cultural do Pará (FCP) está com uma excelente oportunidade em Belém. Estão abertas as inscrições para a oficina de escrita criativa “Galeria de Palavras: Da Poesia à Imagem”. A atividade, que oferece apenas 15 vagas, será realizada presencialmente na Casa da Linguagem entre os dias 25 de maio e 16 de junho, sempre das 16h30 às 19h30.

Voltada para o público a partir de 16 anos e sem a necessidade de qualquer pré-requisito, a oficina garante aos participantes um certificado de 20 horas de carga horária.

Inscrições presenciais e isenção de taxas

Os interessados devem garantir a vaga comparecendo presencialmente à secretaria da Casa da Linguagem, localizada na Avenida Nazaré, nº 31.

A inscrição é totalmente gratuita para:

Alunos do Ensino Fundamental ou Médio da rede pública (mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteirinha estudantil);

Idosos a partir de 60 anos;

Pessoas com deficiência (PcD);

Crianças menores de 12 anos.

Para universitários, estudantes de escolas particulares e a comunidade em geral, será cobrada uma taxa única de R$ 20, que deve ser paga exclusivamente em dinheiro (espécie) no ato da inscrição.

Imersão, jogos literários e estímulo aos sentidos

O laboratório será conduzido pelo escritor e instrutor Rodrigo Brito. A proposta central é promover uma verdadeira imersão em práticas experimentais, misturando diferentes linguagens e técnicas literárias.

“A oficina busca ampliar as experiências e práticas de escrita criativa dos participantes, através de procedimentos, discussões, exercícios e processos experimentais de criação, fornecendo-lhes ferramentas para dar início ou prosseguimento à escrita que buscam para si”, destaca Rodrigo Brito.

Durante os encontros, os alunos vão se deparar com dinâmicas inovadoras. A programação inclui desde a escrita automática e microcontos até o uso de recursos tecnológicos cotidianos, como o previsor de palavras dos celulares.

Dois grandes momentos prometem desafiar a criatividade dos participantes: a atividade “Tateando os Sentidos” — que estimula a produção textual a partir de sons, imagens, aromas e texturas — e os “Desafios de Escrita”, baseados no movimento literário Oulipo, que usa jogos linguísticos e restrições para forçar novas formas de pensar o texto.

Para fechar o ciclo de aprendizado com chave de ouro, o encerramento da oficina contará com um sarau lítero-musical e uma confraternização entre os novos escritores da capital paraense.

Serviço:

Oficina de escrita criativa “Galeria de Palavras: Da Poesia à Imagem”

Período: 25 de maio e 16 de junho.

Vagas disponíveis: 15

Dias: terças, quintas e sextas-feiras.

Horário: 16h30 às 19h30.

Inscrições: presencialmente na secretaria do espaço.

Local: Casa da Linguagem – Av. Nª Sra. de Nazaré, 31 – Nazaré, Belém – PA, 66035-170