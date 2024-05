Exército se manifesta após crítica por vídeo da “batata quente”

O Exército Brasileiro se manifestou a respeito de um vídeo que mostra militares jogando garrafas de água entre si no Rio Grande do Sul. As imagens foram feitas durante a Operação Taquari.

A gravação foi criticada por usuário das redes sociais, que apontaram semelhança ao jogo da “batata quente”. Várias pessoas questionaram a eficácia e a logística do descarregamento feito pelo Exército.

As Forças Armadas disseram que as atitudes como a do vídeo “não refletem as diversas ações realizadas em prol da sociedade gaúcha”. O Exército disse ainda que segue trabalhando “incansavelmente” para apoiar às vítimas das enchentes no estado. As informações são do Poder360.

Fonte: Pleno News/Foto: Unsplash/Filip Andrejevic