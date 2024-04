Com novo comando, a Secretaria Municipal de Turismo – BelémTur, tem a grande missão de trabalhar por um ano e meio para ultimar detalhes com relação à COP 30, que se realizará em Belém em novembro do próximo ano. A responsabilidade de gerenciar toda essa problemática é do ex-deputado Zé Francisco, da UGT, que deixou um cargo de direção na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer para assumir o posto de secretário de Turismo da cidade de Belém, com a graça do prefeito Edmilson Rodrigues.