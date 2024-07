Vidas salvas: HMS e UPA 24h realizam mais de 78 Mil atendimentos no primeiro semestre de 2024

Os profissionais do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas atuam incansavelmente para salvar vidas diariamente. Um balanço de atendimentos do primeiro semestre de 2024 apontou que, somados os atendimentos do HMS e da UPA ultrapassaram 78 mil acolhimentos de pacientes. O centro cirúrgico do HMS realizou um total de 1.606 procedimentos em diversas especialidades, como cirurgias gerais, ortopédicas, traumatológicas, vasculares, neurocirurgias e otorrinolaringológicas. Abril foi o mês de maior atividade, com 268 cirurgias realizadas.

Além das cirurgias, o HMS registrou 5.326 atendimentos. Os meses de abril e maio foram os mais movimentados, com 2.113 e 2.446, respectivamente.

O serviço de obstetrícia do HMS, realizou 7.070 atendimentos obstétricos no período de janeiro a maio, com 1.998 partos registrados. Janeiro e fevereiro foram os meses com maior número de partos, totalizando 446 e 395, respectivamente.

A UPA 24 horas também teve intensa atividade, com 73.718 atendimentos de urgência e emergência registrados de janeiro a junho de 2024. Em janeiro foram contabilizados 12.082 atendimentos, enquanto fevereiro e março registraram 10.680 e 12.590 atendimentos, respectivamente.

Entre os milhares de pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos está seu Oseas Lourenço, que realizou o procedimento de traqueostomia e teve uma rápida recuperação. Ele relatou como foi o seu atendimento no HMS. “Cheguei aqui muito ruim, mas fui logo atendido e passei pelo procedimento. Tive uma recuperação muito rápida. Agradeço primeiramente a Deus por mais esse milagre na vida, a todos os enfermeiros e médicos, que chegam aqui com muito carisma, sorriso alegre, já animando a gente e isso nos motiva para uma boa recuperação”, afirmou.

No período de janeiro a maio de 2024, o HMS e o PSM realizaram um total de 13.192 atendimentos e 21.481 procedimentos em fisioterapia.

Antônio Marcos foi um dos pacientes que foi atendido pela equipe de fisioterapia. Ele sempre sonhou em ser bombeiro e se inscreveu no Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar, passando com dedicação pelas quatro das seis etapas classificatórias. No entanto, seu sonho sofreu um duro golpe quando já estava na etapa de treinamentos para o Teste de Aptidão Físico (TAF), Antônio sofreu um grave acidente de trânsito.

A colisão resultou em uma fratura exposta no braço com necessidade de realização de uma cirurgia corretiva.

A equipe de fisioterapia, consciente da importância de sua recuperação física, criou um programa de treinamentos diários personalizados, focados nas exigências físicas do TAF, mantendo a segurança do paciente.

Agradecido, ele falou de sua recuperação. “A equipe do hospital abraçou o meu sonho e me ajudou muito para não desanimar. Todos foram maravilhosos comigo: a equipe de técnicas, enfermeiras, médicos e fisioterapeutas. Sou muito grato a todos eles”, contou.

Imagens: Agência Santarém