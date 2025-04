Exposição fotográfica revela olhares sensíveis sobre a vida na Amazônia

A fotógrafa paraense Fabíola Tuma apresenta, nesta quarta-feira (30), a exposição “Ao longo dos anos pela Amazônia”, na Casa Namata, em Belém. A mostra começa às 19h e reúne registros feitos desde 2018, que revelam o cotidiano e as relações das pessoas com os rios e paisagens da região amazônica.

Com um olhar sensível e intimista, Fabíola compartilha memórias e vivências em áreas urbanas e ribeirinhas da Amazônia, incluindo imagens marcantes de cidades paraenses como Santarém. Um dos destaques é a foto de um homem observando uma embarcação, que representa a forte conexão dos ribeirinhos com os rios.

A exposição é um recorte de uma mostra já apresentada em Florianópolis (SC) no ano passado. Agora, ganha uma nova forma em Belém, trazendo também cenas de florestas, grandes cidades e interiores do Pará. Segundo a artista, o objetivo é proporcionar ao público um mergulho sensorial e reflexivo sobre a força das relações humanas com as águas, os espaços urbanos e o modo de viver na Amazônia.

Serviço:

Exposição fotográfica “Ao longo dos anos pela Amazônia”

Data: Quarta-feira, 30 de abril

Horário: 19h

Local: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287, Batista Campos, Belém – PA)

Imagem: Fabiula Tuma