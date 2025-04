Curro Velho oferece oficina de papietagem em garrafas artesanais

Naná Maciel ensina papietagem em garrafas, unindo arte, reutilização e cultura paraense no Curro Velho.

A artista visual Naná Maciel compartilha sua expertise em papietagem de garrafas artesanais em uma oficina imperdível no Curro Velho (FCP), de 5 a 23 de maio. Inspirada por sua experiência com a técnica em tubos de papelão e pela abundância de belas garrafas descartadas em Belém, Naná desenvolveu um método criativo de revestimento com papel kraft, papelão e materiais reaproveitados como folhas e tecidos. A oficina, com 15 vagas para maiores de 15 anos (9h30 às 11h30), não só ensinará a transformar garrafas em peças decorativas únicas ou embalagens para bebidas artesanais, mas também fomentará a sustentabilidade e a valorização de recursos. A jornada de Naná, desde a descoberta da técnica até a aplicação inovadora em garrafas e a produção de licores regionais, é a base desta enriquecedora oportunidade.

Além de dominar a arte da papietagem em vidro, os participantes da oficina expandirão seus horizontes criativos, aprendendo a aplicar a técnica em diversas superfícies, como móveis, paredes e objetos variados. Naná Maciel ressalta a versatilidade do método, ideal para transformar e revitalizar itens do cotidiano. A oficina também se apresenta como um catalisador para o empreendedorismo, incentivando os alunos a comercializarem suas criações únicas, seja como peças decorativas que encantam ou como embalagens originais para produtos artesanais, abrindo portas para uma nova fonte de renda.

Esta iniciativa integra o calendário de ações da Fundação Cultural do Pará (FCP), dedicado à difusão e preservação das ricas expressões artísticas locais. Ao disponibilizar formações acessíveis, a Fundação reafirma seu firme compromisso com a democratização da cultura e o fortalecimento da economia criativa em todo o Pará.

Serviço:

Oficina de Papietagem em Garrafas Artesanais

Data de realização oficina: 05 a 23 de maio

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho

Inscrições: até 30 de abril



Foto: Divulgação