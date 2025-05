Recital do Instituto Carlos Gomes Celebra o Dia das Mães

A Sala Ettore Bosio vibrará com a apresentação especial de alunos da Iniciação Musical, dos cursos Técnico e Preparatório, acompanhados por seus professores instrumentistas.

O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) de Belém convida a todos para uma noite especial de celebração no dia 6 de maio, às 18h, na Sala Ettore Bosio. O tradicional Projeto Terças Musicais dedicará sua próxima edição a homenagear as mães com um recital emocionante. A entrada é franca!

A programação contará com a sensibilidade e o talento dos alunos da Iniciação Musical, dos cursos Técnico e Preparatório, que apresentarão um repertório cuidadosamente escolhido para esta ocasião. Acompanhando cada nota, estarão os professores de seus respectivos instrumentos, em uma demonstração de aprendizado e paixão pela música.

Jeiza Barra ressalta ainda o aprendizado dos alunos sobre a importância da união para a beleza do canto coral: “Durante este último mês, eles vivenciaram como cada voz contribui para um som harmonioso. Através de atividades específicas, aprenderam princípios fundamentais para sua jornada musical e demonstrarão essa interação como um grupo sonoro em homenagem às mães.” A noite também será abrilhantada pela participação dos alunos de Instrumento e Canto Lírico.

O Projeto Terças Musicais oferece aos estudantes do IECG uma valiosa experiência de palco desde os primeiros passos em seus estudos musicais. Além disso, proporciona à comunidade a oportunidade de conhecer os diversos cursos e o trabalho desenvolvido pela instituição, através dos recitais de alunos e professores.

Os recitais do Terças Musicais acontecem sempre às 18h, em uma terça-feira de cada mês, com entrada gratuita, na Sala Ettore Bosio do Instituto Estadual Carlos Gomes, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 909, bairro Nazaré, em Belém.

Foto: Divulgação