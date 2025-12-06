F1: Bortoleto celebra bom desempenho da Sauber no treino classificatório

Piloto brasileiro cravou o sétimo melhor tempo na sessão deste sábado (6)
Arthur Lage, da Itatiaia
Gabriel Bortoleto cravou o sétimo lugar no treino classificatório para o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 realizado neste sábado (6). Após boa performance da sua Kick Sauber na sessão, o piloto brasileiro analisou o desempenho do carro e o cenário difícil no Q1, em que ele flertou com a eliminação.
“Meu Q1 foi muito apertado, até o Nico (Hulkenberg) ficou de fora. Em um momento, achei que tudo aquilo que vimos no treino não daria certo, fiquei desconfiado. Aí fui melhorando, encaixando melhor as voltas”, disse Bortoleto, em entrevista à TV Bandeirantes.
“Durante a classificação, conforme você vai avançando entre as sessões, você vai entendendo seu carro. Nós fizemos pequenos ajustes no carro, colocamos ele em uma faixa de balanço muito boa e conseguimos uma ótima classificação”, completou o brasileiro.
Gabriel igualou o seu melhor desempenho em treinos classificatórios na sua curta carreira na Fórmula 1. Ele havia cravado o sétimo lugar em Monza-ITA e Budapeste-HUN.
O GP de Abu Dhabi será a última corrida do ano de estreia de Bortoleto na categoria. No geral, o brasileiro apresentou um bom desempenho para um novato, tendo conquistado 19 pontos e figurado no Q3 cinco vezes. Vale lembrar que a sua equipe possui um dos menores orçamentos do grid.
Entretanto, esse cenário irá mudar em 2026. A Kick Sauber se transformará na Audi na próxima temporada e promete trazer um carro mais competitivo para Gabriel e seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.
Divulgação/Gabriel Bortoleto