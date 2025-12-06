Ronaldo brinca com Ancelotti e fala em “pressão” por Copa do Mundo

Pentacampeão deseja sorte ao treinador italiano e o lembra do período de seca da seleção brasileira: “faz tempo que não ganhamos”

Da CNN Brasil

Durante a divulgação do calendário da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (6), o pentacampeão brasileiro Ronaldo aproveitou para colocar “pressão” no treinador Carlo Ancelotti pela conquista do torneio.

Bem-humorado, Ronaldo desejou sorte a todos os treinadores das 48 seleções no mundial do próximo ano, mas deu recado direcionado ao italiano que comandará a seleção brasileira na disputa.

“Eu quero desejar a todos os técnicos e federações boa sorte na Copa do Mundo, especialmente ao meu favorito, Carlo Ancelotti, do Brasil. Faz muito tempo que não vencemos, é sua responsabilidade trazer de volta esse troféu. Um pouco de pressão, é claro. Boa sorte a todos”, declarou Ronaldo, em tom jocoso.

Ronaldo foi convidado pela Fifa para participar da cerimônia de divulgação do calendário da próxima Copa do Mundo. O ídolo brasileiro esteve ao lado de outros ex-jogadores, como o italiano Totti, o norte-americano Alexi Lalas e o búlgaro Hristo Stoichkov.

Enquanto se dirigia a Ancelotti na plateia, o treinador fazia gestos de agradecimento. Ao lado do fenômeno, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se divertia com a situação e não escondia o riso.

Ancelotti e Ronaldo são velhos conhecidos no futebol. Os dois trabalharam juntos no Milan entre 2007 e 2008, quando o brasileiro estava nos últimos anos da carreira, e seguiram com relação próxima desde então.

Reprodução/Fifa TV