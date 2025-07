Fãs e amigos se despedem emocionados no velório de Preta Gil no Rio de Janeiro

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25), fãs e amigos já aguardavam o corpo da cantora Preta Gil para prestar as últimas homenagens no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ocorre o velório.

O espaço foi aberto para visitação das 9h às 13h, e desde antes das 7h, pessoas chegavam ao local, cantando músicas que marcaram a carreira de Preta, como “Sinais de Fogo”, numa celebração de carinho e memória.

Antônio da Paz, vindo de Santo André (SP), foi o primeiro a chegar. Ele saiu de ônibus na noite anterior e chegou ao Rio às 4h30. Com uma homenagem simples, Antônio disse à reportagem:

“Vim fazer uma homenagem pequenininha para ela. Era uma mulher alegre, foi alegre até os últimos momentos. Então ela precisa de alegria lá em cima, onde ela estiver.”

Amigos e familiares organizaram camisetas personalizadas para o evento, com uma foto de Preta Gil usando uma coroa e frases como “Preta tudo” e “amor sempre foi ação”, expressando a admiração e o amor por sua vida e obra.

Para garantir a segurança e a organização, diversas ruas no entorno do Theatro Municipal foram interditadas nesta sexta-feira. Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Comlurb trabalharam no esquema de controle do trânsito e limpeza.

Após o velório, às 15h, ocorrerá uma cerimônia privada de cremação com a participação dos familiares, atendendo ao desejo da cantora, conforme informou a equipe de Gilberto Gil ao UOL.

Antes disso, o corpo de Preta Gil seguirá em cortejo pelo circuito de blocos de Carnaval, que agora leva o nome da artista. O percurso começa na rua Primeiro de Março, passa pela avenida Presidente Antônio Carlos e termina na altura da rua Araújo Porto Alegre, local do velório.

Depois, o cortejo continuará em carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério da Penitência, seguindo pelas ruas Araújo Porto Alegre, avenida Presidente Antônio Carlos, rua Primeiro de Março, avenida Presidente Vargas, avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, pista lateral da avenida Brasil (Caju) e rua Monsenhor Manuel Gomes.

A despedida reforça o impacto da cantora, que marcou a música brasileira com sua voz e presença, e deixou um legado de alegria, resistência e amor.

Imagem: Agência Brasil