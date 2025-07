Projeto de boxe ‘Nocaute na Violência ‘ faz programação especial na cidade de Soure, no Marajó

Na missão de revelar, descobrir novos talentos, principalmente atrair adolescentes e jovens para prática sadia e salutar do esporte, o programa de boxe Nocaute na Violência se apresenta dia 26 na cidade de Soure, no Marajó, região que tem tradição de esportes de combate.

O tour do programa já passou por Cachoeira do Arari, Portel e chega agora na cidade sourense conhecida como “Pérola do Marajó’ com uma listagem de 12 lutas no ringue armado no trapiche municipal, a partir das 19h.

Nocaute na Violência, atração do verão sourense organizado pela prefeitura comandada pelo gestor Paulo Victor da Silva Lima. O apoio é do deputado Iran Lima que vem colaborando com o projeto desde sua fundação.

“É com muita satisfação que recebemos o projeto ‘Nocaute na Violência’ na nossa cidade [Soure]. Será uma apresentação agradável que vai influenciar os jovens sourenses à prática do esporte. O boxe é uma ferramenta de ascensão social na vida humana”, detalhe Paulo Victor, prefeito.

“Estamos levando o Nocaute na Violência por todo o interior do Pará e por onde passamos é sucesso. Graças a Deus. Lembro do começo em que a gente saía atrás de atletas para compartilhar das apresentações. Hoje é diferente ‘sobra’ atletas, mas o projeto recebe todos de braços abertos”, conta Zezé do Boxe

Projeto criado no ano de 2012, está na sua 57ª edição. No mês de setembro estará em Santa Catarina, estado brasileiro onde residem vários paraenses.

A Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional [FPBAP] faz parte do contexto da organização dos embates do programa por meio dos colaboradores Lu Pontes, Tatiana Barros, Junior Ki, além de Maisena Guimarães.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagens: ADZB/Divulgação