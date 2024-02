Fátima Bernardes deixa de ser funcionária da TV Globo

Fátima Bernardes deixou de ser funcionária da TV Globo. O contrato venceu no fim de 2023 e não foi renovado. As informações são do site Notícias da TV.

A jornalista passará a trabalhar por obra certa. Ela só terá contrato com a Globo enquanto durar um determinado programa, mas não há nenhum projeto previsto para ela nos próximos meses.

Bernardes, de 61 anos, passou 37 anos na emissora. Ela entrou na Globo como estagiária, em 1986. Depois, passou pelo Fantástico e Jornal Nacional, tendo também apresentado o Encontro. Seu último projeto no canal foi o reality show The Voice Brasil, que foi cancelado no ano passado após 12 edições.

O fim do contrato com Fátima foi confirmado pela área de Comunicação da Globo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Victor Chapetta / AgNews