Faustão vence rejeição de rim recebido há três semanas

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, informou que ele venceu a rejeição do rim que foi transplantado há três semanas. Fausto Silva precisou iniciar um tratamento mais potente, segundo ela, há dois dias e o resultado foi positivo.

Faustão está internado há 47 dias no Hospital Albert Einstein, na nota, Luciana diz que seu esposo “tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação”.

Nesse período, o órgão transplantado foi rejeitado pelo corpo do apresentador e tratamentos foram feitos para que ele pudesse ter boas notícias.

– Há dois dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida – comemorou.

E continuou:

– A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia – disse ela nas redes sociais

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/Print de vídeo Instagram faustaodomeucoracao