Balsa fica à deriva em frente ao Ver-o-Peso. Marinha abriu inquérito para apurar o fato.

Uma balsa aparentemente não tripulada se soltou de algum porto e ficou à deriva na Baía do Guajará, em frente à doca do Ver-o-Peso, em Belém, fato que se registrou na tarde de ontem, domingo, 07. A embarcação foi encontrada posteriormente atracada ao porto Santa Efigênia, na orla do Rio Guamá, no bairro da Cidade Velha.

A Capitania dos Portos do Pará e Amapá foi acionada para resolver a situação que se avizinhava a perigo iminente à navegação, mas ao chegar no local, marinheiros não viram mais a balsa.

Depois, finalmente, a embarcação foi localizada e um inquérito Naval foi instaurado para apurar os fatos.

Até a tarde desta segunda-feira, 08, não havia informações oficiais da Marinha acerca do que teria ocorrido nem a identificação de propriedade da balsa.

Imagem: Reprodução