Belém sediará encontro de líderes globais debate ações contra fome, pobreza e mudanças climáticas

Belém sediará amanhã, segunda-feira, 17, a terceira edição da Cúpula Anual do SAI20 (SAI20 Summit), que reúne líderes globais para debater ações de enfrentamento à fome,

pobreza e às mudanças climáticas. O governador do Pará, Helder Barbalho, participa do encontro, a convite do Tribunal de Contas da União (TCU).

O evento mobilizará mais de 100 pessoas, entre líderes de Instituições Superiores de Controle (ISC), delegações de países membros do SAI20, autoridades brasileiras e representantes do governo.

O presidente do SAI20 e do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas,

fará a abertura do encontro. Os jornalistas poderão acompanhar a cerimônia de abertura e o primeiro painel.

A Cúpula terá como meta principal a adoção da declaração conjunta (communiqué) do SAI20, documento que está em fase de elaboração e contém recomendações aos líderes do G20 sobre temas como combate à fome e à pobreza; financiamento climático e transição energética justa e inclusiva.

PROGRAMAÇÃO

No SAI20 Summit estão previstos painéis sobre os seguintes temas: Estratégias e Desafios para o Financiamento Climático; Transições Justas e Inclusivas para a Energia e Pobreza Multidimensional no Contexto das Mudanças Climáticas. Também será discutida a colaboração entre o SAI20 e a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle (INTOSAI).

O evento será realizado em inglês, com tradução simultânea para português,

espanhol e árabe. Para mais informações sobre o SAI20 e programação completa do SAI20 Summit, acesse: www.sai20.org

Imagem: Reprodução