Feirão do Emprego reúne mais de 50 empresas com vagas abertas em Belém; evento será no dia 29 de maio

Belém recebe nesta quinta-feira (29) o Feirão do Emprego, que reunirá mais de 50 empresas oferecendo vagas de emprego, estágio e programas de aprendizagem. O evento é gratuito e acontece no bairro de Nazaré, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA), através do projeto Emprega Pará.

Para participar, os interessados devem realizar um cadastro no site oficial da ABRH-PA e indicar a vaga desejada. Os pré-selecionados receberão uma mensagem de confirmação e participarão das entrevistas, que ocorrem das 15h às 17h, em salas exclusivas para cada empresa.

Além das entrevistas, o Feirão contará com espaços dedicados ao cadastro de currículos, presencialmente e de forma digital, com uso de QR Codes e formulários online. O evento também terá foco especial em jovens em busca do primeiro emprego, com a presença de empresas especializadas em programas de estágio e aprendizagem.

A partir das 19h, a programação será aberta ao público, começando com uma roda de conversa sobre empregabilidade e carreira, com especialistas do setor de Recursos Humanos. Em seguida, às 19h50, será realizada a palestra nacional “O Futuro do Trabalho: Como se Preparar para as Profissões do Amanhã”, com Rodrigo Dib, superintendente institucional e de inovação do CIEE.

A palestra abordará as transformações do mercado de trabalho, o impacto das tecnologias e estratégias para os profissionais se prepararem para as novas oportunidades. O evento terá tradução simultânea em Libras e emissão de certificado digital para quem se inscrever previamente.

Serviço

Feirão do Emprego – Emprega Pará

📅 Data: quinta-feira, 29 de maio

📍 Local: Centro Universitário Fibra – Belém (PA)

🕒 Entrevistas: 15h às 17h (para candidatos pré-agendados)

🕖 Palestra Nacional: 19h às 21h (aberta ao público e gratuita)

👐 Acessibilidade: Tradução simultânea em Libras

Imagem: Divulgação