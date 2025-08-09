sábado, agosto 9, 2025
Ferrugem lança playlist ‘Paigodeiro’ em homenagem ao Dia dos Pais

O cantor Ferrugem foi convidado pela Deezer para criar a playlist exclusiva “Paigodeiro”, em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10). A seleção reúne 38 músicas que transitam por gêneros como pagode, MPB, funk e rap, e refletem temas como afeto, vivência, cuidado e paternidade.

A faixa de abertura é “Pai de Menina”, composição do próprio Ferrugem que destaca o vínculo com suas filhas, Júlia, Sofia e Aurora. Entre os outros destaques, estão clássicos como “Velha Infância” (Tribalistas), “Saber Viver” (Fundo de Quintal), “Evidências” (Chitãozinho & Xororó), além de músicas internacionais como “God’s Plan” (Drake) e “Do For Love” (2Pac).

A curadoria é uma expressão da própria trajetória de Ferrugem como pai e artista. Ele reforça: “Preparei uma seleção muito especial para quem quer ser um ‘paigodeiro’ assim como eu.”

Imagem: Reprodução Redes Sociais

