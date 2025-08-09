sábado, agosto 9, 2025
Mestre Lourival Igarapé, referência do carimbó no Pará, morre aos 74 anos em Belém

Morreu nesta sexta-feira (8), em Belém, Mestre Lourival Igarapé, um dos grandes nomes do carimbó paraense. Ele tinha 74 anos e era conhecido por seu papel fundamental na preservação e difusão dessa manifestação cultural típica da região Norte do Brasil.

Lourival Igarapé dedicou sua vida ao carimbó, influenciando gerações com sua música e ensinamentos. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a cultura local, mantendo viva a tradição do ritmo que mistura dança, canto e percussão.

Seu falecimento representa uma grande perda para a cultura paraense, que perde um mestre e guardião de uma das expressões mais autênticas do estado.

O velório acontece em Belém, e familiares, amigos e admiradores prestam suas últimas homenagens a esse ícone da cultura amazônica.

Imagem: Reprodução

