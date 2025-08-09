sábado, agosto 9, 2025
PARÁ

Mestre Damasceno segue internado em Belém com pneumonia e insuficiência renal

O Mestre Damasceno, conhecido ícone da cultura paraense, permanece internado em um hospital de Belém enfrentando complicações graves de saúde. Ele foi diagnosticado com pneumonia e insuficiência renal, condições que requerem cuidados intensivos.

A internação ocorre em um momento delicado para o mestre, que tem grande importância na preservação das tradições culturais da região. Familiares e amigos acompanham de perto seu tratamento e pedem orações e apoio.

A situação reforça a necessidade de atenção à saúde dos artistas e guardiões das manifestações culturais, que muitas vezes enfrentam desafios sem o devido suporte.

Seguiremos acompanhando e atualizaremos as informações sobre o quadro clínico de Mestre Damasceno.

Imagem: Agência Pará

