Perto do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou clube: “Não tem Mundial”

Verdão acelerou negociações para contratação do goleiro

Jonatans Cruz, da CNN, Rafael Oliva, da Itatiaia

O Palmeiras tem negociação encaminhada para contratar o goleiro Carlos Miguel, que defende o Nottingham Forest, da Inglaterra. No Brasil, o jogador já atuou pelo rival Corinthians.

Carlos Miguel não seria aproveitado pelo clube inglês nesta temporada e estava em busca de um novo time — o Verdão, então, surgiu como interessado.

A negociação entre o clube paulista e Carlos Miguel foi noticiada primeiro pelo “Uol” e confirmada pela Itatiaia.

Após a notícia da contratação ser divulgada, torcedores começaram a relembrar nas redes sociais uma provocação de Carlos Miguel feita ao Palmeiras em uma festa.

Nas imagens, o goleiro canta a paródia da canção “Tia Anastácia”, afirmando que o Verdão “não tem Mundial”.

Negociação de Carlos Miguel

O Palmeiras, tem ótima relação com o Nottingham Forest, fator que facilitou as conversas com Carlos Miguel. O movimento também visa o futuro da posição, pois o titular Weverton está com 37 anos.

As equipes fizeram diversos negócios recentemente, como a ida do volante Danilo para a Inglaterra, em 2023, e a chegada do atacante Ramón Sosa ao Verdão nesta temporada.

Carlos Miguel no Corinthians

O goleiro deixou o Corinthians em 2024, quando assumiu a titularidade.

No entanto, quando renovou contrato, a multa rescisória despencou. Ele foi vendido por 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na época), valor da cláusula, que antes era de 50 milhões de euros.

No Nottingham Forest, o goleiro teve pouco espaço e atuou em somente três partidas. No Timão, entrou em campo 25 vezes.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians