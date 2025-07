Flamengo vence, segue líder e empurra o São Paulo para perto do Z-4

Rubro-negro chegou a 27 pontos; Tricolor tem 12

Murillo Grant, da CNN

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo, cria de Cotia, marcou um e Wallace Yan fechou o placar.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, com 27 pontos. O Cruzeiro, vice-líder, tem 24 e joga amanhã contra o Grêmio no Mineirão. Já o São Paulo continua em situação delicada no campeonato. Chegou à quarta derrota seguida, beirando a zona de rebaixamento com 12 pontos.

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima rodada, quarta (16), às 21h30, em Bragança Paulista. Já o Flamengo visita o Santos na Vila, no mesmo dia, só que um pouco antes, às 20h.

O Jogo

O Flamengo dominou a primeira etapa desde o começo. O rubro-negro imprimiu ritmo e ficou a maior parte do tempo com a bola. A primeira chance de perigo veio com um chute na trave de Léo Ortiz. O goleiro Rafael ainda teve sorte após a bola bater na perna dele e impedir que Plata fizesse no rebote.

Aos 7 minutos, Alex Sandro sentiu dores na perna e acabou tendo de ser substituído por Ayrton Lucas.

Enquanto isso, o São Paulo mal passava do meio campo. Mal conseguia trocar passes no campo de defesa com um time extremamente lento.

O rubro-negro teve outras duas boas chances antes do intervalo. A primeira, Wesley deu lindo corte em Sabino e exigiu um milagre do goleiro Rafael. Na sequência, Bruno Henrique lançou rasteiro na marca do pênalti e Gonzalo Plata chutou rente a trave.

O São Paulo ficou apenas 38% do tempo com a bola na etapa inicial. Finalizou duas vezes, enquanto o Flamengo chutou 13.

Segundo tempo

Logo no começo da etapa complementar, Ayrton Lucas e Enzo Díaz tiverem um choque forte no meio de campo. O lateral do Flamengo levou a pior no lance, acabou com um corte grande na canela, e teve de ser substituído. Varella entrou no lugar dele. O lateral do São Paulo continuou no jogo.

O São Paulo teve uma rara chance do Cedric após jogada construída pela esquerda, mas o lateral chutou pra fora. Aos 15 do segundo tempo, Luiz Araújo fez grande jogada, cortou pra esquerda e mandou no ângulo. Golaço do rubro-negro. O camisa 7 chegou a 9 gols na temporada.

Depois disso, Hernán Crespo mexeu no São Paulo, com as entradas de Ferreirinha e Ryan Francisco.

No fim, o Flamengo matou o jogo com gol de Wallace Yan.

Gilvan de Souza/Flamengo