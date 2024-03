Fortes: Saiba a fortuna dos 10 maiores criadores de conteúdo do Brasil

Neste ano, a Forbes lançou uma lista dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, a Top Creators. Nela estão grandes ícones da internet que, consequentemente, possuem enormes fortunas. Por isso, separamos o valor da fortuna dos top 10 influenciadores brasileiros. Confira:

A criadora de conteúdo Maisa encanta o país desde muito nova na televisão. Atualmente, sua fortuna vem de empresas, imóveis e investimentos financeiros, totalizando cerca de R$ 30 milhões, de acordo com o jornal Bolsão. Aliás, mesmo milionária, a atriz ainda mora com os pais.

Bianca Andrade é proprietária da marca Boca Rosa, sucesso no setor dos cosméticos. De acordo com O Globo, a ex-BBB possui empresas, imóveis e investimentos financeiros que rendem até R$ 2 milhões por ano. Dessa forma, a empresária possui uma fortuna entre R$ 50 e R$ 100 milhões.

Durante uma entrevista ao podcast PrimoCast, Whindersson revelou que apenas em seu perfil do Instagram, fatura R$ 20 milhões com publicidade. Além disso, o criador de conteúdo também conta com investimentos e outras fontes de renda, totalizando cerca de R$ 300 milhões de patrimônio, segundo uma estimativa da Forbes 2021.

A atriz Larissa Manoela teve problemas financeiros expostos na mídia. Isso porque seus pais gerenciavam sua carreira e ficavam parte dos lucros para eles. “De R$ 4 milhões a R$ 5 milhões em licenciamento e roytalties; R$ 15 milhões por ano em publicidade; R$ 100 mil por mês ou R$ 1,2 milhão por ano de salário e mais de R$ 1 milhão por ano com suas músicas. Na conta, a fortuna de Larissa Manoela estaria avaliada em R$ 217 milhões em dez anos.“, revelou em entrevista Fátima Pissarra, CEO de uma empresa que administra carreira de artistas.

No entanto, após romper relações com seus pais, Larissa ficou com uma fortuna entre R$ 20 e R$ 30 milhões, segundo O Globo.

O influencer Lucas Rangel foi um dos primeiros criadores de conteúdo da internet. Com isso, ele acumulou imóveis, investimentos e empresas, totalizando cerca de R$ 10 bilhões de fortuna, segundo o portal Folha Econômica.

A empresária Tata soma mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais que, inclusive, geraram cerca de R$ 9,5 milhões de lucro em 2022. Além disso, a influenciadora ainda realiza publicidades para grandes marcas e é host do PodDelas, que teve uma previsão de faturamento de R$ 11 milhões em 2023.

O YouTuber Enaldinho conta com milhões de seguidores e visualizações e, com isso, movimenta cerca de R$ 20 milhões por ano em receitas, de acordo com o portal Folha de S. Paulo. Além disso, o criador de conteúdo possui imóveis e investimentos, que totalizam em uma fortuna de aproximadamente R$ 100 milhões.

Imagens: Reprodução/ Instagram/ @bianca/ @lucasranngel