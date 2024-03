Funcionário de navio é preso por instalar câmeras nos banheiros

Um funcionário da empresa de cruzeiros Royal Caribbean foi preso após uma turista descobrir uma câmera que ele havia instalado dentro do banheiro de sua cabine, no navio Symphony of the Seas (Sinfonia dos Mares). Arvin Joseph Mirasol armazenava imagens de pessoas nuas em seu celular, além de vídeos de abuso sexual contra crianças.

Segundo informações do portal G1, o caso veio à tona no último dia 25 de fevereiro, quando a turista encontrou o equipamento sob a pia. Ela acionou a segurança do navio, que após analisar o aparelho, constatou que ele pertencia a um filipino que trabalhava na rede de cruzeiros desde dezembro.

Além das gravações pornográficas, Arvin gravou a si mesmo instalando câmeras nos banheiros. Às autoridades, ele disse que observava quem eram os hóspedes antes de entrar nas cabines e instalar o equipamento. Também confessou que chegava a esconder-se sob a cama dos turistas enquanto eles tomavam banho e gravava os conteúdos ele mesmo.

Após a descoberta, Arvin foi demitido e preso no último domingo (3), quando o navio atracou na Flórida. Ele já era alvo de um processo na Justiça estadual da Flórida, por espionar pessoas em situações íntimas. Agora também responderá por produzir e possuir pornografia infantil.

CÂMERAS EM RESORT

Vale lembrar que em janeiro deste ano, um casal de turistas descobriu uma câmera espiã no quarto do resort OKA Beach Residence, onde se hospedaram em Porto de Galinhas, Pernambuco.

Na ocasião, um dos hóspedes ouviu um barulho perto da televisão e encontrou algo que parecia ser um receptor de tomada. No entanto, o carregador de celular não encaixava. A esposa chamou o marido, que fez uma pesquisa na internet e descobriu que se tratava de uma câmera espiã.

A polícia investiga o caso como crime de “registro não autorizado de intimidade sexual”.

