Sefa apreende 2,9 milhões de litros de óleo diesel em Juruti no oeste do Pará

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda, Sefa, da unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, apreenderam, na quinta-feira (13), dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil e novecentos e cinquenta e dois litros de óleo diesel sem qualquer documentação fiscal. A carga viaja numa balsa no rio Amazonas, na altura da cidade de Juruti, no Baixo Amazonas, com destino a Itaituba. A carga tem valor de R$ 11.634.566,34.

“A equipe de fiscais da CECOMT Tapajós abordou embarcação, um empurrador, oriunda do estado do Amazonas, transportando combustível em duas balsas. Mas somente uma delas tinha nota fiscal, o que foi confirmado pelo próprio transportador”, explicou o coordenador da unidade Sefa no Tapajós, Maycon Freitas.

Após o início da ação fiscal o proprietário do óleo diesel emitiu documentos fiscais que foram desconsiderados pela equipe de fiscalização. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 5.717.922,21.

Fonte: agência Pará/Foto: Divulgação