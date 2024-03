Passageiros do cruzeiro de Ludmilla enfrentam “perrengues”

A primeira edição do Numanice, cruzeiro marítimo promovido pela cantora Ludmilla, enfrentou uma série de reclamações após ser atingido por uma forte tempestade, resultando no cancelamento de shows de artistas como Belo e Filipe Ret.

O cruzeiro, que começou a circular na última segunda-feira (4) entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, teve sua programação afetada nesta terça (5) devido às condições climáticas adversas. Nesta quarta (6), a produção do navio Numanice precisou emitir uma nota sobre o ocorrido.

– Devido às chuvas desta noite e pela segurança de todos, os shows de Belo e Filipe Ret serão remanejados para os próximos dias. Em breve anunciaremos a atualização da nossa programação – diz a nota.

Muitos passageiros, que pagaram entre R$ 7 mil e R$ 45 mil para viajarem no navio temático, passaram a reclamar da situação nas redes sociais. Para eles, faltou organização e há um “descaso” com os clientes.

– Falta de organização absurda, galera! Prestem atenção ao produzir um comunicado. Nos expliquem: segurança de quem? Se fosse assim, orientavam-nos a aguardar na cabine, como acontece em outros cruzeiros temáticos. Fica a lição para os próximos dias e as próximas edições. Pensem na segurança de todos ao planejarem o dia e não fazer as pessoas aguardarem por dois shows que não existiram – escreveu uma passageira no Instagram.

