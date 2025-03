Fundação Cultural do Pará abre inscrições para workshop de Composição Musical

O workshop de Composição Musical começa na próxima segunda-feira (10) e é gratuito para alunos de escolas públicas e infocentros.

A Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Casa da Linguagem, está com inscrições abertas para o workshop de composição musical. As aulas, que acontecerão de 10 a 26 de março, às segundas, terças e quartas-feiras, das 17h às 19h, exigem que os interessados preencham um formulário eletrônico no site da FCP.

O curso é gratuito para crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência (PCDs), idosos a partir de 60 anos, alunos de escolas públicas e infocentros.

Estudantes de escolas particulares e universitários devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 20, em dinheiro, no primeiro dia de aula. As vagas são limitadas.

As aulas, ministradas pelo músico e compositor Márcio Farias, abordarão a criação de letra e música, com o objetivo de apresentar conceitos criativos para a composição musical em qualquer gênero.

