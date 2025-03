Belém recebe projeto nacional de teatro autoral “Escambo” com espetáculos gratuitos

A programação do projeto “Escambo” se estende de 8 a 30 de março, com apresentações em três locais da capital paraense.

A partir deste sábado (8) até 30 de março, Belém recebe o “Escambo: Rede Parente”, um intercâmbio que conecta a produção cênica de três regiões do país. Ao longo de quatro finais de semana, o público poderá assistir a espetáculos de grupos do Pará, Amazonas, Mato Grosso e São Paulo, além de participar de mesas públicas e oficinas gratuitas, com inscrições abertas em formulário online.

Os espetáculos e atividades do projeto “Escambo” serão realizados no Teatro Margarida Schivasappa, no Casarão do Boneco e no SESC Casa de Artes Cênicas, todos em Belém.

O projeto “Escambo” é uma criação da Cia.Cisco, de São Paulo, formada por Edgar Castro, Donizeti Mazonas e Vinícius Torres Machado, artistas com vasta experiência em teatro e dança. O projeto foi contemplado pela Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz.

O projeto visa percorrer o país e conectar os talentos dos criadores cênicos contemporâneos, especialmente em regiões historicamente consideradas “fora do eixo”, impulsionando o cenário artístico.

Em Belém, o evento “Escambo” apresenta quatro espetáculos: o monólogo “Momo”, que explora as relações entre pai e filho; a performance “Huma/”, com um corpo-trans ocupando as ruas da Amazônia urbana; “A fabulosa história do guri-árvore”, uma celebração da infância baseada na obra de Manoel de Barros; e “Com os Bolsos cheios de Pão”, uma metáfora política e social de Matei Visniec sobre a falta de escuta.

SERVIÇO

Projeto Escambo: rede parente

Belém – 08 a 30 de março

Inscrições gratuitas para oficinas: Veja aqui