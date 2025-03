Ibyte expande presença no Pará com nova loja em Belém

Com a geração de mais de 70 empregos diretos e cerca de 50 indiretos, a nova unidade da Ibyte chega com uma proposta de negócio inovadora.

No dia 12 de março, a partir das 10h, a Ibyte inaugura uma nova loja em Belém (Rua José Bonifácio, 175 – bairro de Fátima), oferecendo um centro completo de distribuição, varejo e soluções para empresas. O espaço reunirá oportunidades de negócios com as menores taxas e estoque para revenda, atendendo tanto pessoas físicas (CPF) quanto jurídicas (CNPJ e MEI).

A nova loja da Ibyte, que integra Varejo, Distribuição e Empresas, oferece preços competitivos e promoções exclusivas de inauguração. Além disso, os 80 primeiros clientes ganham um brinde especial.

A Ibyte oferece um portfólio diversificado e preços competitivos, com atendimento personalizado para cada cliente. A loja dispõe de equipamentos de informática, ar-condicionado, áudio, vídeo, cadeiras, automação e acessórios para empresas, além de frete rápido e garantia de 12 meses.

IBYTE

Com mais de 25 anos de experiência, a Ibyte oferece qualidade, atendimento personalizado e preços competitivos em todo o Norte e Nordeste. Fundada em 2000 em Fortaleza, a empresa começou distribuindo computadores e acessórios, atendendo à crescente demanda por tecnologia. Em 2006, inaugurou sua primeira loja de varejo e fábrica de montagem de computadores, produzindo mais de 7 mil equipamentos nos primeiros meses e conquistando o selo ISO 9001. Em 2022, a Ibyte lançou um serviço exclusivo de montagem de computadores personalizados, reforçando seu compromisso com o atendimento individualizado.

Foto: Divulgação