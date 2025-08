Gaby Amarantos completa 47 anos com festão “Rock Doido” na capital paraense

A cantora Gaby Amarantos celebrou seu 47º aniversário na capital da COP 30, Belém do Pará, com a segunda edição do seu festival de aniversário, o “Xarque da Gaby”. O evento, que já se consolidou como uma grande festa, reuniu amigos, familiares e celebridades para uma noite que celebrou a cultura paraense.

Com o tema “rock doido”, a festa à fantasia foi uma vitrine para a rica cena cultural local, atraindo personalidades como a jornalista Maju Coutinho, a cantora Thalma de Freitas, o MC Dourado, além da Gang do Eletro e da Aparelhagem Crocodilo.

Redescoberta e identidade

Gaby Amarantos, que se consolidou na MPB e é vencedora de um Grammy Latino, compartilhou um momento de reflexão sobre sua trajetória. A artista contou que chegou a se sentir uma “impostora” durante sua participação no programa Saia Justa, por tentar se encaixar em padrões que não a representavam. No entanto, ela encontrou a sua força ao abraçar a própria identidade.

Atualmente, Gaby afirma estar em um momento de pleno amor-próprio e não planeja mudar seu status de relacionamento, mantendo-se solteira desde seu divórcio em 2023.

Moda e Amazônia

Além de sua carreira musical, Gaby Amarantos é uma voz ativa na defesa da Amazônia, utilizando sua plataforma para dar visibilidade à vasta cultura e aos talentos da região. Conhecida por seus looks icônicos, que já incluíram um vestido inspirado em uma samaumeira para o Grammy, a cantora mais uma vez brilhou com figurinos ousados. Para o “Xarque 2025”, ela usou dois looks criados pelo estilista Bruno Pimentel, que celebravam sua personalidade e a cultura regional.

