Polícia Civil desmonta grupo que furtava e desmanchava motos em Ulianópolis (PA)

Na manhã de terça-feira (5 de agosto de 2025), a Polícia Civil do Pará deflagrou a operação chamada “Desmonte” em Ulianópolis, no sudeste do estado, para desarticular uma quadrilha especializada em furtos e desmonte de motocicletas. A ação resultou em várias prisões e apreensão de veículos e peças usadas no esquema .

Participaram da operação seis mandados de prisão contra os suspeitos. Eles foram presos em flagrante em diversas partes da cidade e tinham em suas residências e pontos de atuação motos totalmente desmontadas, além de ferramentas e peças suspeitas de terem sido provenientes de furtos . A polícia também apreendeu um simulacro de arma de fogo e materiais que reforçam o envolvimento dos acusados com a revenda ilegal dos componentes metálicos.

Até o fechamento da reportagem, não havia informações sobre prisões de maior envolvimento, como receptadores ou intermediários do esquema. As investigações continuam para identificar toda a rede por trás da operação.

Imagem: Ascom PC