Incêndio de grandes proporções destrói fábrica da Effa Motors no Distrito Industrial de Manaus

Um incêndio de grandes dimensões atingiu, nesta terça-feira (5 de agosto de 2025), a fábrica da Effa Motors, localizada no Distrito Industrial II de Manaus. As chamas consumiram o galpão da empresa, especializada em caminhões de pequeno porte, gerando uma densa coluna de fumaça negra visível de pontos distantes da cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado no início da tarde e enviou seis viaturas para combater o fogo. A operação ainda está em andamento. Até o momento, não há registros de vítimas, segundo os bombeiros. A origem do incêndio ainda é desconhecida, e as investigações seguem pelas autoridades competentes.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, Valdemir Santana, declarou solidariedade à Effa Motors e informou que equipes técnicas foram mobilizadas para auxiliar nas ações de reparo e recuperação da empresa.

Imagem: Reprodução