Governo do Pará avança em políticas para mulheres negras e celebra o 25 de julho com eventos e ações

No dia 25 de julho, o Brasil celebra o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, data que também marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Essa data simboliza a força, a resistência e a resiliência das mulheres negras, protagonistas de uma história marcada por lutas, superações e conquistas.

No Pará, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), destaca seu compromisso em promover políticas públicas que ampliem a igualdade racial e de gênero. “É fundamental reconhecer o papel das mulheres negras na construção da nossa sociedade e reverenciar suas batalhas. Este é um dia de reparação e reconhecimento”, afirma Roberta Sodré, coordenadora de Igualdade Racial da Seirdh.

As políticas públicas para a população negra têm avançado, com atenção especial às mulheres negras, proporcionando maior acesso à moradia, educação, saúde e mercado de trabalho. Edilza Fontes, titular da Seirdh, ressalta que a secretaria desenvolve projetos para incentivar a empregabilidade e o empreendedorismo dessas mulheres, além de promover o afroturismo como uma oportunidade econômica. “Estamos abertos ao diálogo e prontos para apoiar as manifestações e demandas das mulheres negras”, destaca.

Julho das Pretas e eventos que fortalecem o protagonismo feminino

Em junho, foi sancionada a Lei Estadual nº 11.010, que institui o mês de julho como o “Julho das Pretas” no Pará. Durante este período, o governo promove campanhas para conscientizar a população sobre a importância da superação das desigualdades de raça e gênero.

Nos dias 20 e 21 de julho, a Seirdh organizou o evento “Negras Ribeironas” na ilha de Cotijuba, em parceria com grupos como a Rede Ciberativistas Negras – Núcleo Pará e o Terreiro Casa de Mãe Erondina. O encontro celebrou o protagonismo das mulheres negras na luta antirracista e feminista na Amazônia, promovendo debates e fortalecimento de redes de apoio.

Preparação para a 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial

Nos dias 20 e 21 de agosto, o Pará sediará a 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir), que reunirá lideranças para discutir políticas públicas, especialmente aquelas voltadas às mulheres negras. João Corrêa, diretor de Igualdade Racial da Seirdh, destaca que o evento é um espaço fundamental para debater e fortalecer as ações estaduais e nacionais na área. A conferência também escolherá os representantes do Pará para a 5ª Conferência Nacional, que ocorrerá em setembro em Brasília.

De Tereza de Benguela a Nilma Bentes: legado e luta

Tereza de Benguela, conhecida como Rainha Tereza, foi líder do Quilombo de Quariterê no século XVIII e símbolo de resistência contra a opressão colonial. Mais de 250 anos depois, mulheres como Nilma Bentes, agrônoma e ativista paraense, seguem a mesma linha de luta. Nilma é fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e da Rede Fulanas NAB, que reúne mulheres negras da Amazônia. Ela também idealizou a Marcha Nacional das Mulheres Negras, cuja primeira edição foi em 2015, e que no Pará teve sua estreia em 2014, reunindo milhares em Belém.

Marcha Estadual das Mulheres Negras acontece em Belém nesta sexta-feira

A Marcha Estadual das Mulheres Negras será realizada nesta sexta-feira, 25 de julho, em Belém, a partir das 18h. O trajeto começa na Escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas, e termina no Quilombo da República, na Praça da República, consolidando mais um momento de luta, visibilidade e resistência das mulheres negras paraenses.

