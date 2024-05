Governador assina Ordem de Serviço para início das obras dos novos viadutos de Ananindeua

O governador Helder Barbalho assinou na manhã desta sexta-feira (10), a Ordem de Serviço para o início das construções dos viadutos das avenidas Independência e Três Corações, ambos nos cruzamentos com a avenida Mário Covas, em Ananindeua. O objetivo dos projetos, executados pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), é melhorar a mobilidade, criando corredores alternativos para o tráfego.

O evento foi realizado na quadra de esportes do conjunto Abelardo Conduru, na avenida Três Corações. Além do governador, participaram do evento a primeira dama, Daniela Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, secretários do Governo, políticos e a população de Ananindeua.

A obra vai beneficiar a vida de milhares de pessoas. “Estou feliz em poder hoje estar dando início a duas importantes obras, esperadas há muito tempo. Uma solução para o trânsito e a mobilidade urbana, para acabar com o tempo que se perde para se deslocar de casa para o trabalho, escola. Um avanço em duas principais avenidas em área de integração na região metropolitana”, afirmou o governador Helder Barbalho.

A obra e as melhorias que os viadutos trarão à comunidade estão aprovadas pelos moradores.

“Melhora não só a mobilidade urbana da cidade, mas também a parte do tráfego todinho. Essa obra vai trazer um grande desenvolvimento, uma grande evolução pra todos nós, condutores de veículos. Vou poder tomar um cafezinho sem atraso”, festeja o motorista Thiago Océlio.

“Faz tempo que Ananindeua tá precisando disso. Nós temos congestionamento aqui (av.

Três Corações) por causa desse cruzamento de rua. Aqui é um local muito difícil de passar durante o dia e essa obra está chegando em boa hora. Vamos ganhar tempo e tempo é dinheiro. Vai melhora também a vida das pessoas que passam por aqui, aliviando o estresse. O café vai ser tranquilo, e vai dar até pra sair de casa um pouco mais tarde para o trabalho”, afirma o morador João Amorim.

As obras se somam aos viadutos em andamento na rodovia BR-316 com a av. Independência e com a Alça Viária e do já entregue viaduto da Ananin. São projetos importantes de solução viária que saem do papel na gestão do governador Helder Barbalho.

“O NGTM elaborou projetos para os principais cruzamentos que não tinham solução viária adequada. Os cinco novos viadutos, junto com o BRT Metropolitano, são equipamentos pensados estrategicamente para garantir mobilidade e qualidade de vida a milhares de pessoas”, afirma a diretora-geral do NGTM, Leila Martins.

Entenda a funcionalidade dos dois novos viadutos:

Independência x Mário Covas

O elevado terá 39 metros de comprimento e será construído na avenida Mário Covas, sobre a avenida Independência, por onde os condutores terão trânsito livre. Será um importante corredor alternativo de tráfego para acesso ao centro de Belém.

Três Corações x Mário Covas

Com 44 metros de extensão, o viaduto terá uma “alça” fazendo a ligação entre a avenida Três Corações e a avenida Mário Covas, tornando possível a livre conversão à esquerda para a saída da Três Corações, em direção ao centro de Belém, ingressando na avenida Mário Covas.

Sob a alça do viaduto existirá uma rotatória que facilitará as demais conversões, dando maior fluidez a um ponto crítico de circulação de Ananindeua.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará