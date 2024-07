Painéis artísticos patrocinados pela Equatorial Pará são inaugurados em estação do BRT em Belém

As pinturas possuem temas relacionados à preservação ambiental, sustentabilidade e riquezas da Amazônia.

Na última sexta-feira, 5, foram inaugurados os painéis artísticos do terminal do BRT Maracacuera, em Belém, pintados pelo projeto Cores do Pará que tem o patrocínio da Equatorial Pará. As artes retratam as riquezas da Amazônia e o meio ambiente. O evento contou com a participação dos artistas do projeto, representantes da distribuidora de energia, além de autoridades locais.

Pensando na COP 30, a iniciativa surgiu como uma ação de sustentabilidade que alerta sobre as riquezas da Amazônia e os cuidados necessários com o meio ambiente. Todos os temas retratados nos painéis, de alguma forma, convergem com o que será discutido durante a conferência internacional a ser realizada na capital paraense em 2025

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a iniciativa é significativa porque por meio das pinturas artísticas são transmitidas mensagens essenciais de preservação e meio ambiente que são pilares importantes para a distribuidora de energia.

“A arte urbana não apenas decora e revitaliza espaços públicos, mas também se torna uma ferramenta poderosa para engajar a comunidade e promover a conscientização sobre questões globais. É importante ressaltar que cada detalhe dessas obras reflete não apenas nossa beleza cultural, mas também nos lembra da importância crucial de preservar e proteger nosso meio ambiente ”, enfatiza Michelle

Dannoelly Cardoso, artista visual que faz parte do Projeto Cores do Pará, ressalta a importância da iniciativa.

“A importância do projeto Cores do Pará, patrocinado pela Equatorial, é levar a arte e o conhecimento artístico para a comunidade e para os jovens. A arte revitaliza e ressignifica. E nós ressignificamos este terminal do BRT e faremos muito mais”, conclui Dannoelly Cardoso.